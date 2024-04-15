Приговоренный к пожизненному маньяк спустя 16 лет заявил о невиновности

Приговоренный к пожизненному сроку за убийство двух девочек житель Златоуста Николай Мозгляков спустя 16 лет после вынесения приговора заявил о своей невиновности. Об этом он написал в письме журналистке портала 74.ru. Он утверждает, что не совершал преступления, а признательные показания из него выбивали силой. Для этого, по словам Мозглякова, до него не допускали родственников, чтобы те не увидели побои.

Следствию не нужно было чтобы родственники увидели в каком я был состоянии. С распухшим лицом и сломанными ребрами. Меня избили настолько качественно, что защитник, увидев в каком я состоянии, отказался участвовать в моем задержании. Он просто ушел. Протокол задержания он не подписал, — пишет Мозгляков.

Осужденный настаивает, что в протоколе о его задержании в том числе указаны понятые, которых в действительности не было. Во вступительной части письма он утверждает, что никак не мог убить девочек, поскольку ранее даже не мог повысить голос на детей. Также, по его словам, одна из выживших пострадавших утверждала, что на нее напал незнакомый мужчина, в то время как с Мозгляковым она была знакома.

Следователь сначала обрадовался этому обстоятельству. И стал строить дело в том ключе, что девочки пошли со своим убийцей якобы потому, что были с ним знакомы. Но после того, как [девочка] дала показания, сообщив о том, что это был незнакомый дяденька, эти материалы из дела пропали, — рассказывает осужденный.