В Амурской области вода вышла на участок дороги

Переход воды произошел на втором километре региональной дороги между поселками Магдагачи и Тында в Амурской области. Движение здесь ограничили. Об этом сообщает региональный минтранс.

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В ведомстве уточнили, что подрядчик, который отвечает за содержание транспортной артерии, установил знаки об ограничении проезда. Компания ведет мониторинг ситуации.

Участок дороги не размыло. Поэтому после того, как вода сойдет, проезд восстановят.

В минтрансе Приамурья водителей призвали пользоваться альтернативным маршрутом - можно проехать по участку федеральной трассы "Амур".