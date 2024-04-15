Уровень воды в Оби в Камень-на-Оби превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Оби в черте города Камень-на-Оби составил 715 см, сообщается в Telegram-канале правительства Алтайского края.

"По состоянию на 15 апреля 11:00 (07:00 мск) уровень Оби в черте города Камень-на-Оби составил 715 см. Это на 15 см выше критической отметки. В месте возможного подтопления низменных территорий, прилегающих к реке Оби, установлена водоналивная дамба протяженностью 800 м. Организованы и другие профилактические меры", - говорится в сообщении.

В регионе остаются подтопленными 23 жилых дома и 65 приусадебных участков в трех населенных пунктах в одном муниципальном образовании. Продолжает действовать один пункт временного размещения в селе Хабары Хабарского района, в котором находятся два человека. Действует ограничение на трех участках автодорог, в том числе затоплен один низководный мост.