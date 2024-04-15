Стало известно об арестах после смертельной аварии на фуникулере в Анталье

В рамках расследования причин аварии на фуникулере, в результате которой один человек погиб и 17 пострадали, суд Антальи вынес постановление об аресте пяти человек, написал глава Минюста Йылмаз Тунч в соцсети Twitter (Х). По его словам, «расследование проводится всесторонне».

В рамках расследования дела по решению суда арестованы 5 из 14 задержанных, — отметил министр.

Глава МВД Турции Али Ерликая проинформировал, что в спасательной операции были задействованы 543 спасателя, семь вертолетов, один военно-транспортный самолет, 108 единиц техники, шесть машин скорой помощи, дроны.

Обрушение фуникулера произошло 13 апреля в турецкой Анталье. Основной трос оторвался и ударил по кабине, выбив пол. Находившиеся внутри пассажиры выпали наружу. Мотор подъемника остановился, и на высоте были заблокированы 174 человека.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что причиной аварии на фуникулере могла стать нехватка крепежных элементов или их коррозия. По его словам, выданы ордера на задержание более 10 человек, среди которых сотрудники фирмы-эксплуатанта, а также ответственные за техническое обслуживание системы.

Аварию в Анталье удалось чудом пережить семье из Санкт-Петербурга. Мама, папа и их четырехлетний сын оказались свидетелями трагедии, когда кабина фуникулера, находящаяся рядом с ними, рухнула вниз. Они рассказали, что людей швыряло по всей кабине, двери открылись, им просто чудом удалось удержаться и никто не выпал наружу.