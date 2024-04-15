В Ингушетии пьяный мужчина расстрелял машину с ребенком внутри

Пьяный мужчина расстрелял машину с 13-летним ребенком внутри. Инцидент произошел в Ингушетии.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в субботу в селе Инарки 40-летний мужчина позвал в гости приятеля и решил с ним выпить. В процессе застолья случился конфликт.

Разозлившись, хозяин дома схватил ружье «Сайга-12» и выстрелил по автомобилю «Фольксваген Поло», на котором приехал его гость. Оказалось, на заднем сидении сидел 13-летний племянник приятеля, который играл в телефон.

Школьника с огнестрельным ранением картечью в область живота экстренно доставили в больницу. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти ребенка. Стрелявший по машине признался в содеянном и самостоятельно пришел в больницу.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего. Ему грозит до 20 лет колонии.

Похожий случай произошел в Екатеринбурге детского сада, где поругались двое мужчин. Один выстрелил в другого и скрылся на автомобиле.