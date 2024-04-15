Приговор осужденным за дезертирство россиянам оставили в силе

2-й Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми мобилизованным калининградцам: Сержанта Евгения Кравченко, рядовых Дмитрия Мельникова, Александра Бабешко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеева, Дениса Балахина и ефрейтора Игоря Медведева к срокам от шести до семи лет колонии строгого режима. Об этом стало известно в понедельник, 15 апреля.

Ранее защита подсудимых обжаловала приговор, поскольку на заседании не присутствовали Кравченко и Мельников. Суд также не признал смягчающим обстоятельством явку военных с повинной. Им также запрашивали более мягкое наказание в связи с тем, что они были без оружия.

Кассационный военный суд согласился с защитой только по первому пункту. Всех восьмерых фигурантов подключили к заседанию с помощью видео-конференц-связи из исправительной колонии № 13 в Калининградской области, где они отбывают наказание, передает «Коммерсант».

Восемь мобилизованных дезертиров задержали в конце декабря 2022 года в подмосковном городе Подольск. Тогда военнослужащие самовольно оставили свою часть в зоне спецоперации в камуфляжной одежде и с оружием. Они добровольно сдались полиции.