Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Вулканологи зафиксировали в понедельник на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 4,5 км. Об этом сообщается в телеграм-канале камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

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"15 апреля 2024 года, 12:14 - время камчатское (03:14 мск - прим. ТАСС). Вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4,5 тыс. метров над уровнем моря", - говорится в посте.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.