В Бурятии затопило десяток домов

В Иволгинском районе Бурятии паводковые воды подтопили жилые дома. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

Уточняется, что эвакуированы 22 человека, шесть из них — дети.

Ранее в МЧС сообщили о сотнях остающихся затопленными объектах в Курганской области. На этой территории сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, под водой остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков.

В Томске зафиксировали опасное поднятие уровня воды в реке Томь

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей. Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС отмечают, что таких паводков в затопленных местностях не фиксировали никогда.