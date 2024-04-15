В Южно-Сахалинске задержали несколько рейсов из-за тумана

Утренние рейсы Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова в понедельник задержаны из-за плохой видимости в связи с плотным туманом в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в авиаузле.

"Туман очень плотный, ничего не видно в городе. Рейсы задержаны до улучшения погодных условий", - рассказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы аэропорта, сейчас видимость составляет 225 м. Самолеты из Новосибирска и Красноярска не смогли приземлиться в Южно-Сахалинске и отправились на запасной аэродром в Хабаровск. Остальные утренние рейсы по всем направлениям задержаны.

Сейчас в Южно-Сахалинске стоит плотный туман, осадков и ветра нет. Температура воздуха в дневное время ожидается до плюс 14 градусов.