СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова

Следственный комитет России завел уголовное дело о покушении на убийство во время массовой драки в центре Саратова. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, в городе произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. В ходе конфликта один из его участников на автомобиле совершил наезд на другого и попытался сбить еще нескольких человек. Затем он скрылся с места происшествия. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений», — сказано в сообщении.

14 апреля сообщалось, что неизвестные устроили драку в петербургском отеле, один пострадавший в реанимации.

Lada Priora въехала в участников массовой драки в Саратове

До этого в Ленинградской области молодой человек пришел в гости к 25-летнему петербуржцу и между ними произошел словесный конфликт. Затем между ними завязалась драка, которая продолжилась в подъезде.