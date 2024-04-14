В Брестской области при пожаре погибли четверо детей

Четверо детей от 2 месяцев до 6 лет погибли при пожаре в Березовском районе Брестской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) Белоруссии.

"Днем 14 апреля в деревне Ястребель горел жилой дом. При ликвидации пожара работники МЧС обнаружили тела четверых детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, - говорится в сообщении. - Из огня спаслись 37-летняя женщина - мать погибших детей и ее 4-летняя дочь. Сейчас они в больнице".

Предварительно установлено, что многодетная семья по месту жительства характеризуется положительно.

Следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Все обстоятельства, а также причины трагедии будут установлены в ходе следствия.