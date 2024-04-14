Полиция выяснила причины резни в Сиднее

Мужчина, зарезавший шестерых в сиднейском торговом центре, не имел идеологических мотивов и в прошлом сталкивался с психическими проблемами, сообщает Reuters со ссылкой на полицию Австралии. Семья 40-летнего Джоэла Коши узнала его по телевизору и сама связалась с правоохранительными органами. Родные заявили, что были опустошены, выразили соболезнования жертвам и сотруднице полиции, застрелившей агрессора.

Семья, просмотрев кадры этого события по телевидению, подумала, что это вполне мог быть их сын, и обратилась к властям, — сказал помощник комиссара полиции Квинсленда Роджер Лоу.

Члены семьи Коши назвали его действия ужасающими. По их словам, он боролся с проблемами психического здоровья с подросткового возраста.

Русскоговорящий мужчина, который дал отпор напавшему на сиднейский ТЦ преступнику и кричавший «отойди», оказался украинцем, сообщила пресс-служба российского посольства в Австралии. По крайней мере так утверждают австралийские СМИ.

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Произошедшее назвали самым смертоносным актом массового насилия в Австралии за последние восемь лет. Известно, что в результате происшествия погибли шесть человек, еще несколько пострадали. Преступнику также удалось порезать ножом девятимесячного ребенка. Нападавшего ликвидировали приехавшие на место происшествия полицейские.