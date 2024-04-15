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"Фонтанка": в Петербурге отчима обвинили в изнасиловании семилетней падчерицы

В Приморском районе Петербурга по подозрению в сексуальном насилии над малолетней падчерицей задержан отчим. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сантехника из Петербурга обвинили в изнасиловании семилетней падчерицы
© Depositphotos

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать семилетней девочки. Женщина сообщила, что ее дочь подверглась сексуальному насилию со стороны отчима.

Подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, который работает сантехником на крупном предприятии, задержали. Мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Колпинском районе Петербурга неизвестный напал на школьницу в подъезде дома и надругался над ней. Мужчина догнал девочку на последнем этаже и совершил насильственные действия сексуального характера, пострадавшая рассказала о произошедшем матери, женщина обратилась в полицию. Злоумышленника разыскивают.

Ранее на Урале таксист-мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку.

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