Суд арестовал предполагаемого «Кислотного маньяка» из Монино

Инженера Андрея С. , которого подозревают в том, что он обливал химикатами женщин на улицах подмосковного Монино, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В воскресенье суд арестовал 31-летнего инженера и химика-любителя Андрея С. Его подозревают в том, что он брызгал химикаты в лицо и на одежду женщинам-прохожим. Подозреваемый не был с ними знаком.

В СМИ высказывалась гипотеза, что подозреваемый «мог затаить злость на женщин». Журналисты окрестили его «Кислотным маньяком», Известно, что Андрей С. не женат и живет одиноко.

Его задержали вечером 12 апреля в Люберцах.

При обыске у Андрея изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью. По данным SHOT, «он уже во всем признался». Пока ему вменяют три эпизода по статье о хулиганстве. Однако юристы говорят, что у одной из жертв поврежден глаз, поэтому статью могут переквалифицировать на причинение тяжкого вреда здоровью, пишет издание msk1.

В этом случае мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Предполагаемый «Кислотный маньяк» преподавал радиотехнику в одном из подмосковных колледжей, работал инженером в лаборатории. В последнее время был безработным и посещал интернет-сообщества любителей химии.

При этом знакомая Андрея рассказала, что он мог страдать от психического заболевания, поскольку «три года у него было чувство, что за ним все следят». По версии знакомой, «химик» мог принимать проходящих мимо женщин за «агентов агентурной сети».