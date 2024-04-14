Тракторист подорвался на мине в ЛНР

В поселке Нижнее Первомайского городского округа Луганской Народной Республики (ЛНР) тракторист подорвался на противотанковой мине, сообщил мэр Перовмайска Сергей Колягин.

Как указал Колягин в своем Telegram-канале, мужчина, управляя трактором, наехал на мину и получил множественные осколочные ранения. По его словам, пострадавший был незамедлительно доставлен в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу.

Ранее сообщалось, что в Петровском районе Донецка из-за подрыва противопехотной мины «Лепесток» пострадал мирный житель.