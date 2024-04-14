Мужчина устроил стрельбу в прямом эфире с крыши здания в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе вооруженный местный житель устроил стрельбу, забравшись на крышу здания в районе гавани Марина-дель-Рей. Об этом сообщает CBS News.

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Как сообщает Rawsalters, злоумышленник вел стрельбу в прямом эфире из нескольких видов оружия.

После появившейся информации о стрельбе местных жителей попросили спрятаться и не выходить на улицу. Позже полиции удалось задержать подозреваемого, на данный момент он находится под стражей. Информации о пострадавших нет.

До этого в Абакане местный житель устроил стрельбу в ночном клубе. На него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Инцидент произошел 7 апреля. Мужчина, находясь в помещении ночного клуба, открыл стрельбу, после чего скрылся. Подозреваемого задержали.

Ранее житель Екатеринбурга устроил стрельбу в подъезде.