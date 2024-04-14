Популярный телеведущий погиб перед своим 45-летием, гуляя в парке с собакой

Ушел из жизни Нейтан Темплтон, популярный телевизионный журналист, репортер, ведущий утренних, новостных и спортивных шоу.

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Тело журналиста, которому 9 мая должно было исполниться 45 лет, нашли в парке пригорода австралийского Джелонга около реки, где Нейтан 9 апреля гулял с собакой. Об этом сообщил его телеканал и СМИ страны.

В полиции заверили, что криминальной составляющей в смерти шоумена они не обнаружили, по крайней мере - "на данном этапе".

Отмечено, что Нейтан только что перенес заболевание, детали которого не указываются.

Экстренные службы на место инцидента вызвали прохожие, обнаружившие тело.

У ведущего остались жена и двое маленьких сыновей.