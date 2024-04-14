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После пожара в Москве госпитализирована 15-летняя девочка

В квартире одного из домов, расположенных на Волжском бульваре в Москве, произошел пожар. Комнаты выгорели практически полностью. По данным пресс-службы столичной прокуратуры, с места происшествия в больницу увезли 15-летнюю девочку. Сведений о ее состоянии нет.

После пожара в Москве госпитализирована 15-летняя девочка
© Вести Подмосковья

В источнике не приводится причина появления огня. Это станет известно после проведения пожарно-технической экспертизы. Кузьминская межрайонная прокуратура уже взяла на контроль выяснение всех обстоятельств инцидента. 

Ранее сообщалось, что юная жительница Нижнего Новгорода пострадала из-за загоревшейся умной колонки. 10-летняя девочка успела надышаться дымом. Огонь был ликвидирован на площади 10 “квадратов”.

Происшествия
Генпрокуратура РФ
Москва