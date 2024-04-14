Блогер Портнягин признал свою вину в неуплате налогов

Блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин признал свою вину о неуплате налогов на общую сумму в 124 млн рублей. Однако он не признает обвинение в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Михаила Мушаилова.

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Уточняется, что по аналогичным делам проходила и супруга Портнягина.

«Ранее мой доверитель выплатил деньги, которые ему вменяли по ч. 2 ст. 198 УК РФ. Из этого следует, что он признал вину в этом деянии. В отмывании денег, добытых преступным путем, он не виноват, так как на его доход начислялся налог, а, значит, они не были добыты преступным путем», - сообщил адвокат.

Блогер задержан.

Известно, что с 2018 по 2020 год Дмитрий и его жена уклонялись от уплаты налогов, общая сумма которых составила 124 млн рублей. Следствие выяснило, что супруги перевели 91 млн рублей на счет третьих юридических лиц. Также с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей.

12 апреля блогера доставили в отдел Следственного комитета по Московской области для дачи показаний. 15 апреля состоится судебное заседание, на котором ему изберут меру пресечения.