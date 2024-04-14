Давший отпор нападавшему в Сиднее русскоязычный мужчина оказался украинцем

Австралийские СМИ пишут, что мужчина, давший отпор агрессору с ножом в торговом центре в Сиднее, может быть украинцем. Однако точно назвать национальность сможет только полиция, которая ведет расследование ЧП. Об этом заявили в посольстве РФ в Австралии, сообщает РБК.

Накануне австралийский телеканал 7News опубликовал кадры нападения 40-летнего Джоэла Коши на людей в ТЦ в Сиднее. Видео зафиксировало настоящий подвиг посетителя ТЦ. Мужчина с металлической стойкой в руке встал на пути агрессора, выкрикивая по-русски: «Не подходи!»

Его поступок вызвал большой резонанс. В соцсетях и СМИ накануне писали, что отважный поступок совершил русский. Однако сегодня мнение некоторых австралийских журналистов изменилось.

«По сообщениям австралийских СМИ, мужчина оказался украинцем», — рассказали в посольстве РФ в Австралии.

В дипмиссии отметили, что личность мужчины неизвестна, у посольства нет возможности его разыскать. Точку в деле выяснения национальности отважного мужчины поставит только полиция.

Полиция Австралии установила личность нападавшего в ТЦ Сиднея

Портал The West Australian сообщил, что герой оказался украинцем по имени Сайлас Деспро. В местных соцсетях его прозвали Стойка-мэном (Bollard Man).

Другое издание, WAtoday утверждает, что Деспро – строитель из Франции, не уточняя при этом национальность. По данным портала, мужчина несколько лет живет в Сиднее и работает в небольшой строительной компании.