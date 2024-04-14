Уровень реки Тобол в Кургане вырос на 20 сантиметров за два часа

Течение заметно усиливается на Тоболе в Курганской области, уровень воды растет по 20 см за последние 2 часа. Вода пошла на Курган, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

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"Последние два часа вода добавляется по 20 см. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город. Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка", - написал он.

Подтопление правобережной части Кургана начнется при поднятии уровня воды в Тоболе до 6 м, сейчас он уже составляет почти 5 м, уточнил глава региона.

"Электроэнергия и газ будут вынужденно отключаться на превентив во избежание несчастных случаев и аварий. Покидайте все подтапливаемые места. Уходите из своих домов, расположенных в подтапливаемых местах. Во всех районах подтопления работает оповещение, а также эвакуационно-спасательные группы, <...> земляки, не нужно выжидать, нужно уходить немедленно", - написал Шумков.

8 апреля в Курганской области был объявлен режим ЧС. Уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей Курган, ожидается выше 11 метров, это ставит город под угрозу подтопления. Эвакуироваться призывают жителей всех населенных пунктов в пойме реки Тобол.

Мост под Курганом смыло течение Тобола

Подтопленными остаются в трех муниципальных округах - Звериноголовском, Притобольном и Куртамышском - 304 жилых дома, 473 приусадебных участка.