В Оренбурге за сутки затопило еще тысячу домовладений

За прошедшие сутки в Оренбурге подтопило еще порядка тысячи домовладений и почти две тысячи приусадебных участков. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Алексей Кудинов, передает ТАСС.

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Он добавил, что запустить движение автомобильное движение по перекрытым участкам дорог пока не получится из-за уровня воды.

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5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.