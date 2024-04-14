Военнослужащие спасли женщину из затопленного дома в Орске

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают проводить эвакуацию жителей Оренбургской области, а также помогают тем, кто в спешке покинул дома, забирать вещи и оставленных домашних животных. На опубликованных кадрах - эвакуация жительницы микрорайона Старый город в Орске.

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Во время одного из рейсов военнослужащие остановились у затопленного дома, на втором этаже которого находилась женщина. Нине Ивановне предоставили комплект Л-1 для защиты от воды и помогли спуститься на уже подготовленную лодку.

В мероприятиях по эвакуации задействованы плавающие транспортеры, а также крупногабаритная техника повышенной проходимости, в том числе боевые машины дежурных сил БМДС и Камазы-5350. Военнослужащие РВСН наладили регулярные перевозки населения из районов затопления и труднодоступных районов области. Эвакуированных жителей доставляют в пункты временного размещения.

Всего за время проведения мероприятий по ликвидации последствий наводнения из затопленных районов перевезли более 300 человек.

Ранее военные инженеры раздали питьевую воду жителям Оренбуржья, оставшимся без водоснабжения. Всего с начала работ по ликвидации последствий наводнения они раздали населению около 80 тысяч литров.