Шумков заявил, что течение движущейся на Курган воды усилилось

Вода продолжает продвигаться к Кургану, течение резко усиливается. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

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«Вода продолжает продвигаться к Кургану. Течение резко усиливается. Сегодня проводили бурение поймы, чтобы увеличить впитываемость почвы. Завтра продолжим, где успеваем», — написал он.

До этого в Курганской области объявили превентивную эвакуацию населения из-за угрозы затопления нескольких муниципалитетов и центра столицы региона. Губернатор Вадим Шумков попросил жителей собрать необходимые вещи и на время покинуть опасную зону.

13 апреля паводок уже достиг населенного пункта Бараба рядом с Курганом. Шумков рекомендовал жителям подтопляемых районов срочно эвакуироваться.

Губернатор региона также рассказал, что с встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, прибывшим по поручению президента РФ Владимира Путина.

Он провел инструктаж сотрудников МЧС и групп людей, которые будут дежурить на дамбе города. Они будут выходить на дежурство по «окарауливанию» дамбы для защиты города, добавил глава региона.

Ранее курганский губернатор рассказал об укреплении водоканала в регионе.