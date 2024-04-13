На поджигателя здания правительства Владимирской области завели дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.

Согласно сообщению ведомства, предварительно установлено, что житель Владимира 2000 года рождения, находясь у здания государственного учреждения, "бросил емкости с легковоспламеняющимися жидкостями в окна и припаркованные рядом автомобили, вследствие чего произошло возгорание одного из транспортных средств".

Днем 13 апреля Telegram-каналы сообщали, что у здания областной администрации во Владимире произошли несколько взрывов. Местные жители говорят о трех или четырех взрывах с разницей в 30–40 секунд. Позже выяснилось, что возле здания правительства региона загорелся автомобиль.

Позднее появились кадры, на которых злоумышленник пытается бросить "коктейль Молотова" в здание администрации города Владимира.

Telegram-канал Mash писал, что целью нападения на администрацию Владимира мог быть вице-губернатор Константин Баранов.