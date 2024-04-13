Жители Оренбурской области рассказали, как проходила эвакуация

Ситуация с паводками в Оренбургской области остается сложной. Полный салон высокой вахтовки с большими колесами людей приехал в ЖК, чтобы жители проверили двери, забрали вещи или животных, доставили продукты тем, кто не хочет выезжать. Еще вчера это место можно было проехать на легковушке.

«Вода с леса заполнила обочины, прорвало дамбу земляную, и вся вода пошла к домам. Сирены завыли, сказали всем эвакуироваться, мы быстро собрались и вовремя выехали. Потом вода через дорогу пошла», - рассказала местная жительница Гусум Голдобина.

Экстренная маршрутка прибыла к Дубкам, люди спешат сойти и расходятся по своим домам. Местные жители рассказали, почему не покинули квартал.

«Потому что вскрывают квартиры и выносят вещи. В 20-м Уральской вчера поймали. Поэтому смысла нет уехать и остаться без ничего», - рассказала жительница.

Транспорт курсирует между материком и Дубками раз в 40 минут. Перевозить жителей помогает и полицейский автозак. У кромки воды у МЧС стоит на всякий в резерве большая амфибия.

А во дворе одного из домов на улице Потехина талые воды подтопили основание жилого дома. Обрушилась кирпичная стена пристройки. А рядом в земле образовался большой провал. Была объявлена срочная эвакуация жильцов. Быстро - взять документы и необходимые вещи и к родным или в пункт временного размещения.

«Начали стучать в двери - срочно эвакуироваться. Тем более у нашего подъезда стена рухнула. Брать животных, вещи - и на выход. Я в шоке. Волнение, переживание и паника. До конца не верили, что вот так вот и на столько», - рассказала жительница Оренбурга Снежана.

Вода затопила много автомобилей поблизости и большой гаражный кооператив. Из соседних организаций эвакуируют имущество.

Жители Оренбурга, кого еще не затопило, ведут отчаянную борьбу за свою жилую часть суши. Особенно рьяно противостоят водной стихии жильцы ЖК «Ривер Сайд» - укрепляют дамбу и круглосуточно откачивают подступающую воду обратно в Урал. Для охраны затопленных территорий города стали использовать квадрокоптер с тепловизором. Полиция таким образом осматривает места, где могут орудовать мародеры.

Ранее мы рассказывали, как в Оренбурге уровень воды в Урале в последние часы остановился на одном месте, в то время как в Курганской области затопило целое село. Местные жители готовятся к пику паводков.