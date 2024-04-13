Власти прокомментировали нападение на здание правительства во Владимире

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал попытку поджога здания правительства региона. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Злоумышленник оперативно задержан. В результате инцидента никто не пострадал. Преступник также намеревался повредить служебный автомобиль, однако ему помешал водитель. Все обстоятельства случившегося, мотивы злоумышленника выясняются», — написал он.

13 апреля мужчина возле здания правительства Владимирской области поджег автомобиль с помощью коктейля Молотова. По предварительным данным, он пытался бросить в здание правительства бутылку с зажигательной смесью, которая ударилась об окно и упала на землю. Уходя, мужчина бросил вторую бутылку в припаркованный рядом автомобиль.

Стала известна личность атаковавшего администрацию Владимира

Позднее стало известно, что целью напавшего, предварительно, был вице-губернатор Константин Баранов. В своем комментарии чиновник заявил, что первая бутылка с горючей смесью полетела в окно, а вторая — под его автомобиль, однако его водитель, ждавший у входа в здание, сориентировался и спас машину.