В Петербурге обыскали штаб нацболов

В Санкт-Петербурге обыскали штаб-квартиру последователей Эдуарда Лимонова (незарегистрированная партия «Другая Россия Э.В.Лимонова»). Об этом сообщает »Коммерсантъ» со ссылкой на представителей партии.

Обыск был произведен в связи с уголовным делом о «повреждении объекта культурного наследия». Также обыскали квартиру активиста партии Андрея Песоцкого. Он был допрошен в отделе полиции №78 и после освобожден.

Обыск произошел вскоре после пикета у здания миграционного управления МВД на Кирочной улице с требованием ужесточить миграционную политику на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

До этого нижегородский суд оштрафовал нацбола Сулейманова за дискредитацию армии.

В 2022 году нацбол проходил службу в зоне спецоперации на Украине в составе добровольческого отряда «Барс-8». Затем он вернулся в Нижний Новгород, где стал работать волонтером, помогая со сбором гуманитарной помощи.

На суде Сулейманов не признал вину и отказался комментировать свою причастность к акции.

Ранее сообщалось, что задержанного нацбола Леонида Мажарова пытали в полиции.