Более 50 человек отравились на свадьбе в Узбекистане

Более 50 человек, включая детей, отравились на свадьбе в Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения.

С жалобами на боль в животе, рвоту, диарею и слабость люди стали обращаться за помощью к медикам в ночь на 13 апреля. Все они были гостями на семейном торжестве. Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Всем пациентам был поставлен диагноз «острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, пищевое отравление». Пострадавшие сразу же начали получать соответствующее лечение.

43 человека в связи с улучшением состояния уже выписаны из медучреждений. В облздраве призвали граждан внимательнее относиться к качеству продуктов питания.