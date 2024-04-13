На Волге столкнулись два грузовых парома

В Татарстане произошло столкновение двух грузовых паромов на Волге. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

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«По предварительным данным 13 апреля, в вечернее время, на реке Волга вблизи села Верхний Услон произошло столкновение двух грузовых паромов», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования.

Отмечается, что ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.