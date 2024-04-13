На Волге столкнулись два грузовых парома

Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане
В Татарстане произошло столкновение двух грузовых паромов на Волге. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным 13 апреля, в вечернее время, на реке Волга вблизи села Верхний Услон произошло столкновение двух грузовых паромов», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований о безопасности судовождения, при наличии оснований примет меры реагирования.
Отмечается, что ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.