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Вода начала заходить в села Притобольного района Курганской области

В нескольких селах Притобольного района Курганской области началась эвакуация местных жителей из-за поднявшегося уровня воды. Об этом в субботу, 13 апреля, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Вода начала заходить в села Притобольного района Курганской области
© Вечерняя Москва
— Внимание жителей села Межборное, села Утятское, села Нагорское. Уважаемые земляки! В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь, — сообщили в пресс-службе.

Местным посоветовали взять с собой необходимые вещи, документы, медикаменты и ценности, а также не бросать домашних животных, следует из публикации в Telegram-канале.

В тот же день стало известно, что высота воды в реке Урал в районе Оренбурга преодолела опасную отметку на 255 сантиметров. Сейчас показатель составляет 1185 сантиметров. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Оренбургского района.

Госкорпорация «Роскосмос» показала кадры последствий паводка в Оренбургской области. Фотографию сделал командир отряда космонавтов Олег Кононенко на борту Международной космической станции. На предоставленном снимке видны затопленные участки территорий жилой части города.

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Олег Кононенко
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