Улицы Нальчика ушли под воду из-за проливных дождей

Улицы Нальчика ушли под воду из-за сильнейших ливней, а матч местного «Спартака» пришлось остановить, передает Telegram-канал «Кровавая барыня». Сейчас в городе устраняют последствия разбушевавшейся стихии.

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В администрации столицы Кабардино-Балкарии рассказали, что вопреки дождям уровень воды в реке Нальчик остается в пределах нормы. Власти добавили, что коммунальные службы приведены в боевую готовность.

Ранее житель Орска Вадим заявил NEWS.ru, что главной проблемой города на фоне прорыва дамбы стали мародеры. Он подчеркнул, что эвакуированные граждане находятся в безопасности — их разместили в зданиях школ.

В администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции. Также сообщалось, что региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека.