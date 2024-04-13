Целью напавшего с коктейлями Молотова на здание правительства Владимирской области, предварительно, был вице-губернатор Константин Баранов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В своем комментарии чиновник заявил, что первая бутылка с горючей смесью полетела в окно, а вторая — под его автомобиль, однако его водитель, ждавший у входа в здание, сориентировался и спас машину.

Баранов описал преступника как человека средних лет и отметил, что лицо нападавший не прятал.

Атаковавший здание администрации Владимира задержан

Ранее возле здания правительства Владимирской области неизвестный поджог автомобиль с помощью коктейля Молотова. По предварительным данным, мужчина пытался бросить в здание правительства бутылку с зажигательной смесью, которая ударилась об окно и упала на землю. Уходя, мужчина бросил вторую бутылку в припаркованный рядом автомобиль.