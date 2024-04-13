В Башкирии из ледяной воды спасли тонущих детей

В Белорецке чудом не утонули трое мальчиков. Как сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, они решили пройтись по льду городского пруда.

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Дети шли гуськом, но под тем, кто шел последним, вдруг провалился лед, и мальчик оказался в полынье. Идущий перед ним друг пытался его вытащить, но и сам соскользнул в воду. Дело было на расстоянии около 200 метров от берега.

Это увидели юноша и девушка, гулявшие на берегу. Они вызвали спасателей и бросились на помощь. Молодой человек подполз к тонущим по льду и, схватив детей за руки, удерживал их до прибытия спасателей, находясь в ледяной воде по пояс.

Прибывшие спасатели Госкомитета РБ по ЧС вытащили всех троих на берег и передали медикам. Один из троих мальчиков самостоятельно вышел на берег.