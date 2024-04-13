В Башкирии из ледяной воды спасли тонущих детей
В Белорецке чудом не утонули трое мальчиков. Как сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, они решили пройтись по льду городского пруда.
Дети шли гуськом, но под тем, кто шел последним, вдруг провалился лед, и мальчик оказался в полынье. Идущий перед ним друг пытался его вытащить, но и сам соскользнул в воду. Дело было на расстоянии около 200 метров от берега.
Это увидели юноша и девушка, гулявшие на берегу. Они вызвали спасателей и бросились на помощь. Молодой человек подполз к тонущим по льду и, схватив детей за руки, удерживал их до прибытия спасателей, находясь в ледяной воде по пояс.
Прибывшие спасатели Госкомитета РБ по ЧС вытащили всех троих на берег и передали медикам. Один из троих мальчиков самостоятельно вышел на берег.