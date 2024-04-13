Во Владимире задержан мужчина, бросивший коктейль Молотова в здание областного правительства. В интернете появилось видео, зафиксировавшее момент нападения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в субботу. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания, однако оно не разбилось. Бутылка рикошетом упала на землю. После этого злоумышленник кинул еще один коктейль Молотова в автомобиль, припаркованный рядом со зданием администрации.

По данным Telegram-канала, автомобиль сгорел. Он принадлежал начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений Инны Дыровой.

Во Владимире произошли взрывы

Сейчас с задержанным работают сотрудники ФСБ.

Опубликовано видео с моментом броска коктейля Молотова в окно администрации. На кадрах мужчина поднимается по ступеням и кидает бутылку в окно. Через некоторое время она, отрикошетив, с грохотом взрывается на земле.