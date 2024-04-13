Россиянин оказался единственным, кто смог дать отпор нападавшему в ТЦ Сиднея

Гражданин России оказался единственным человеком, который осмелился дать отпор нападавшему в торговом центре на востоке Сиднея мужчине. Он задержал его на эскалаторе, используя столб от ограждения.

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«Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались внутри магазинов. Они видели, как вооруженный мужчина спускался и поднимался по эскалатору. Им также удалось увидеть, как случилось удивительное – мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке «Не подходи!», именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы (нападавший – ред.) продвинулся дальше», – рассказали на канала 7NEWS.

В интернете русского мужчину назвали «человек со столбом». Пользователи социальных сетей отмечали смелость россиянина, ведь он не побоялся дать отпор нападавшему пока не приехала полиция.

Стало известно число жертв атаки на торговый центр в Австралии

Торговый центр эвакуировали после сообщений о нанесении ножевых ранений нескольким людям. По словам очевидцев, в здании также были слышны выстрелы. По последним данным, жертвами нападения стали шесть человек.