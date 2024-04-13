Губернатор сообщил, сколько «большой воде» осталось до Кургана

«Большой воде» осталось 50 км до Кургана, паводок может дойти до города быстрее из-за усиливающегося течения Тобола. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщает Радио Sputnik.

Шумков рассказал журналистам, что половодью на реке Тобол осталось преодолеть 50 километров до административного центра области. Сейчас скорость движения воды 15-20 километров в сутки. Однако рассчитать приход воды в Курган затруднительно из-за меняющегося течения.

«Усиливается течение Тобола, и перелив воды может произойти в любой момент, вода может прийти быстрее», — сказал Шумков.

Ранее Шумков сообщил, что под угрозой затопления может оказаться правобережная часть города с СНТ. Также в зону риска попадают центральная часть Кургана, Восточный, Кулацкий и другие микрорайоны.