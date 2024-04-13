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Губернатор Курганской области: Половодье в 50 км от Кургана

«Большой воде» осталось 50 км до Кургана, паводок может дойти до города быстрее из-за усиливающегося течения Тобола. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщает Радио Sputnik.

Губернатор сообщил, сколько «большой воде» осталось до Кургана
© РИА Новости

Шумков рассказал журналистам, что половодью на реке Тобол осталось преодолеть 50 километров до административного центра области. Сейчас скорость движения воды 15-20 километров в сутки. Однако рассчитать приход воды в Курган затруднительно из-за меняющегося течения.

«Усиливается течение Тобола, и перелив воды может произойти в любой момент, вода может прийти быстрее», — сказал Шумков.

Ранее Шумков сообщил, что под угрозой затопления может оказаться правобережная часть города с СНТ. Также в зону риска попадают центральная часть Кургана, Восточный, Кулацкий и другие микрорайоны.

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