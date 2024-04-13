Стала известна личность мужчины, бросившего коктейль Молотова в здание правительства Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, нападавшим оказался 24-летний Владислав Афанасьев. Уточняется, что он также пытался бросить бутылку с зажигательной смесью в автомобиль вице-губернатора региона Константина Баранова.

До этого Telegram-каналы сообщали, что у здания областной администрации во Владимире произошли несколько взрывов. Местные жители говорят о трех или четырех взрывах с разницей в 30–40 секунд. Позже выяснилось, что возле здания правительства региона загорелся автомобиль.

Названа возможная цель нападения на администрацию Владимира

Позднее появились кадры, на которых злоумышленник пытается бросить «коктейль Молотова» в здание администрации города Владимира.

Telegram-канал Mash писал, что целью нападения на администрацию Владимира мог быть вице-губернатор Константин Баранов.

Ранее власти Владимира подтвердили задержание виновника взрывов у здания администрации.