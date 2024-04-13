В Удмуртии  два человека погибли при пожаре в многоэтажке

Пожар произошел на севере Удмуртии в городе Глазове, где загорелась квартира в девятиэтажном доме. Погибших людей спасатели обнаружили после того, как потушили огонь.

Сигнал о возгорании поступил в субботу вечером с улицы Монтажников горела квартира на шестом этаже жилого дома. Из-за сильного задымления люди не могли выйти в подъезд. Для эвакуации спасателям понадобились автолестницы.

"Прибывшие пожарные МЧС России эвакуировали трех жителей этажами выше, в том числе двоих по пожарной автолестнице. К сожалению, в квартире, где случился пожар, без признаков жизни были обнаружены два человека - мужчина и женщина", - сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров, причины возгорания сейчас устанавливаются. В разной степени пострадали квартиры на четырех этажах.