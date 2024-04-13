Устроившим стрельбу в ресторане Петербурга оказался помощник депутата

Устроившим стрельбу в одном из ресторанов Невского района Санкт-Петербурга оказался Дмитрий Сенин, помощник депутата от КПРФ Законодательного собрания Ленобласти Дмитрия Звонкова. Об этом сообщает 47news.ru.

Отмечается, что 43-летний мужчина находится в спецприемнике после «шумного похода» в ресторан «Мясо&Хлеб» на улице Ворошилова. Агрессивное поведение Сенина попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах помощник депутата стоит над столом, за которым сидели трое мужчин. Подходя к столу, он демонстративно перезарядил пистолет. В какой-то момент Сенин направил оружие на одного из мужчин.

Через минуту к столу подошла официантка с терминалом для оплаты. Сенин схватил девушку за волосы, однако ей удалось вырваться. После этого он побежал за ней, целясь вдогонку и выстрелил.

Вернувшись к столу, Сенин продолжил разговор с одним из посетителей ресторана, в «разгар которого раздался выстрел». Пострадавшего госпитализировали.

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