Аэропорт Иваново приостановил работу в связи с обновлением сертификата на аэродром.

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Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«С 13.04.2024 года аэропорт «Иваново» приостановил свою работу в связи с обновлением сертификата на аэродром», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Все запланированные рейсы отменены на неопределённый срок.

12 апреля пассажирский Airbus A-320, выполнявший рейс Сочи — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.