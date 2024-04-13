Аэропорт Иваново приостановил работу
Аэропорт Иваново приостановил работу в связи с обновлением сертификата на аэродром.
Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
«С 13.04.2024 года аэропорт «Иваново» приостановил свою работу в связи с обновлением сертификата на аэродром», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
Все запланированные рейсы отменены на неопределённый срок.
12 апреля пассажирский Airbus A-320, выполнявший рейс Сочи — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.