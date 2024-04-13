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Аэропорт Иваново приостановил работу

Аэропорт Иваново приостановил работу в связи с обновлением сертификата на аэродром.

Аэропорт Иваново приостановил работу
©  Аэропорт "Иваново"

Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«С 13.04.2024 года аэропорт «Иваново» приостановил свою работу в связи с обновлением сертификата на аэродром», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Все запланированные рейсы отменены на неопределённый срок.

12 апреля пассажирский Airbus A-320, выполнявший рейс Сочи — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

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