В Орске от воды освободились 3,2 тысячи домов

В пострадавшем от паводка Орске от воды освободились уже 3,2 тысячи домов и приусадебных участков. Об этом сообщает Оренбургской области Дениса Паслера.

Динамика падения является довольно устойчивой, передает агентство его слова.

В своем Telegram-канале Паслер 14 апреля опубликовал видеоролик, в котором сообщалось о работах по восстановлению города. Губернатор отметил, что разрушения инфраструктуры и жилья являются значительными, поэтому к работе подключились все службы, а также предприятия и сами жители.

«Я надеюсь, что через два-три дня мы выйдем на стабильную работу комиссии в большом объеме, которая позволит оформлять документы и получать соответствующие выплаты», — комментирует ситуацию в видеоролике сам региональный губернатор.

Стоит задача привести город в порядок как можно оперативнее, отмечает он.

В воскресенье стало известно, что уровень воды реки Урал у Оренбурга снизился на 5 сантиметров. Это произошло впервые с начала паводка.

Ранее правительство Оренбургской области сообщило, что в Оренбуржье оказались частично затоплены около 12 тысяч жилых домов и более 16,5 тысячи приусадебных участков.