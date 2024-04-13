В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах

Штормовое предупреждение о лавиноопасности объявлено в горах Сочи. Об этом сообщает главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

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Согласно информации ведомства, оно продлится до 16 апреля и затронет гористые местности выше 1500 м над уровнем моря.

В МЧС попросили соблюдать меры безопасности и напомнили о главных правилах поведения в районах схода лавин: не выходить в горы в снегопад, следить за прогнозом погоды, избегать мест вероятного схода лавин (склоны крутизной более 30 градусов, при крутизне свыше 45 градусов лавины сходят почти при каждом снегопаде), не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов только через 2-3 дня.

В случае, если человек попал в зону схода, то нужно бежать вбок от надвигающейся лавины, укрыться под скалой или за стволом большого дерева; делать широкие движения, будто плывя, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока.

В начале февраля сход снежной лавины произошел на горнолыжном курорте «Лаура» в горах Красной Поляны, никто из туристов не пострадал.