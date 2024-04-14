Полиция Австралии установила личность нападавшего в ТЦ Сиднея

Сотрудники правоохранительных органов установили личность убийцы, совершившего нападение на торговый центр в пригороде Сиднея. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на заявление помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кука.

По данным полиции, убийцей оказался 40-летний житель штата Квинсленд.

«Мы продолжаем работать над составлением профиля преступника, но на данном этапе нам совершенно ясно, что это связано с психическим здоровьем человека», - подчеркнул спикер.

В полиции также подчеркнули, что во время нападения, убийца нанес удары ножом 38-летней матери и её 9-месячному ребенка. Женщина скончалась от нанесенных ей ран, а ребенка удалось спасти.

Напомним, что в субботу 13 апреля мужчина напал на посетителей торгового центра в Сиднее. В результате, шесть человек погибли от ножевых ранений, еще несколько человек госпитализировано.