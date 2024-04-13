Раскрыты подробности героического поступка россиянина при резне в Сиднее

Россиянин оказался единственным, кто попытался остановить человека с ножом в торговом центре в Сиднее, сообщает австралийский телеканал 7NEWS. Мужчина, говорящий по-русски, решил оттеснить нападавшего с эскалатора подручными предметами. Он также преградил путь нападавшему в детскую комнату, в которой продолжали играть малыши.

В социальной сети Twitter (X) пользователи уже отблагодарили мужчину, назвав его невероятно храбрым. Один из комментаторов даже предложил прислать герою «на водку».

Его личность уже известна? Я пришлю ему $1000 на хорошую водку за его храбрость, — написал пользователь.

Произошедшее назвали самым смертоносным актом массового насилия в Австралии за последние восемь лет. Известно, что в результате происшествия погибли шесть человек, еще несколько пострадали. Преступнику также удалось порезать ножом девятимесячного ребенка. Нападавшего ликвидировали приехавшие на место происшествия полицейские.

Число погибших при нападении на ТЦ в Австралии выросло

Ранее в посольстве России в Австралии сообщили, что информации о россиянах, пострадавших в результате нападения на людей в торговом центре Сиднея, не поступало. Также уточняется, что никто из сотрудников представительства не присутствовал в ТЦ в момент нападения.