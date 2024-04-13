На Курган идет волна длиной 50 километров

В регионе наблюдается сброс воды в 45 раз больше нормы, на Курган идет волна длиной 30-50 км. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с населением и спасателями МЧС. Главу региона цитирует ТАСС.

Шумков рассказал, что по нормативам сброса воды с водохранилищ Казахстана «полагается 70 м кубических в секунду». Об этом было заключено соответствующее соглашение. Однако сейчас «вода поперла», и показатель составил 2 300, «то есть, в 45 раз больше».

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«Вся масса воды пошла сюда, сейчас уже меньше, но еще достаточно много… Длина 30-50 км, масса воды очень большая», — сказал губернатор.

Он отметил, что «вода идет в виде змеи», у паводка есть голова и хвост.

На официальной странице «Вконтакте» Шумков написал в субботу утром, что уровень воды в Звериноголовском сейчас составляет чуть менее 10 метров, а в Кургане более 4 метров. Власти ведут работы по соединению и повышению дамб в целом ряде муниципалитетов. Объявлена и проводится превентивная эвакуация.

«Вода коварна, и при такой массе её рост непредсказуем и ускорение прихода может быть многократным ещё и в ночное время суток», — добавил губернатор.

Губернатор призвал жителей выехать заблаговременно, поскольку «отсидеться на чердаке и крыше может не получиться». Отдельно он обратился к жителям Кургана, предупредив, что в случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой затопления могут оказаться «центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны».