В Казахстане эвакуировали более 104 тыс. человек в связи с паводками

Казахстанские спасатели эвакуировали свыше 104 тыс. человек из ряда населенных пунктов в связи с паводковой ситуацией. Об этом сообщил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Казахстана Ерасыл Сайпаш на брифинге.

"С начала паводкового периода спасено 104 233 человека, из них 37 983 ребенка. 11 571 человек вернулся домой. В пунктах временного размещения находятся 7 146 человек", - рассказал он.

Подтопленными остаются 4 117 частных жилых домов, 1 264 дворовых территории и 2 037 дачных домов в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. В связи с повышением уровня воды на реке Есиль проводится эвакуация населения из города Петропавловска и населенных пунктов Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба сохраняется в восьми регионах Казахстана. В аварийно-спасательных работах задействованы более 30 тыс. человек, 3,5 тыс. единиц техники и 17 воздушных судов.