Взрыв машины Прозорова определен как покушение на убийство

Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на близкий к ситуации источник.

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Ранее Прозоров обвинил Киев в покушении. «Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — отметил он.

12 апреля стало известно о подрыве черного внедорожника Прозорова в столичном дворе района Западное Дегунино. В момент происшествия он находился внутри автомобиля. Прозоров остался жив, его забрала машина реанимации.