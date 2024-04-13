Суд отказался снять обвинение с Хантера Байдена в обороте оружия

Суд в штате Дэлавэр в США отказался снять обвинение с сына американского президента Хантера Байдена по делу о незаконном обороте оружия, как того требовала сторона защиты. О решении федерального судьи сообщил Reuters.

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Адвокаты Хантера Байдена утверждали, что заведенное против него дело является политически мотивированным. Сам обвиняемый не признает вину по этому делу.

Также Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов на общую сумму $1,4 млн. Сам сын президента не признал вину по этому делу и подал ходатайства о снятии с него обвинений, однако суд Калифорнии в апреле отклонил их.

Ранее в США также опубликовали доказательства употребления наркотиков Хантером Байденом. Об этом удалось узнать благодаря данным с его ноутбука - там были фотографии, подтверждающие факт употребления им запрещенных веществ.