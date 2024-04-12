СК возбудил уголовное дело против сотрудников Райффайзенбанка

Столичное управление Следственного комитета (СК) России сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении четырех менеджеров Райффайзен Банка. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение ведомства в социальных сетях.

Как сообщили в СК, менеджеров обвиняют в подкупе в обмен за махинации с информацией о курсе валют. По версии следствия, сотрудники банка могли таким образом похитить около 95 миллионов рублей.

«Расследуется уголовное дело в отношении четырех менеджеров одного из банковских учреждений, функционирующих в столице. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп)», — рассказали в СК.

В ведомстве уточнили, что обвиняемых подозревают в создании преступной схемы по обогащению — менеджеры заранее сообщали информацию об изменениях курса валют особой группе клиентов, чтобы те получили возможность для более выгодного обмена.

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